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عربي-دولي

رئيس هذه الدولة: شبعت من الرئاسة

Lebanon 24
30-08-2022 | 13:00
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لا يتمسك بمقعده الحالي وأنه شبع من الرئاسة.

وقال في خطاب ألقاه في مينسك: "سيبدأ البعض في اتهامي بأنني خائف من الشعب وأريد التمسك في منصبي، أنني سأجمع الأشخاص المقربين مني وسوف ينتخبونني مرة أخرى رئيسا لبيلاروس. لم يكن لدي مثل هذا الهدف من قبل ولن يكون لاحقا. لقد شبعت بالفعل من الرئاسة".  
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وأضاف أن الحفاظ على السلطة لا يعد مهمة رئيسية بالنسبة له. وخاطب الحضور قائلاً: "يجب أن تهتموا أنتم بذلك أكثر".

وتابع أنه "معجب بخبرة الصين حيث يتم انتخاب زعيم البلاد في المجلس الصيني للممثلي الشعب"، معبرا عن أسفه لأن واضعي الدستور البيلاروسي المحدث لم يجرؤوا أثناء عملهم على تحديث الدستور على دعوة البيلاروسيين لانتخاب الرئيس في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا.
 
 
(روسيا اليوم)
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