عن عمر ناهز الـ60 عاماً... وفاة نجل تشي غيفارا

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قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إن كاميلو جيفارا، إبن قائد الثورة الكوبية إرنستو تشي جيفارا توفي.وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة".وأشار الرئيس الكوبي إلى أن غيفارا الابن، توفي عن عمر ناهز الـ60 عاما.