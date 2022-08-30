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عربي-دولي
عن عمر ناهز الـ60 عاماً... وفاة نجل تشي غيفارا
Lebanon 24
30-08-2022
|
10:30
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قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إن كاميلو جيفارا، إبن قائد الثورة الكوبية إرنستو تشي جيفارا توفي.
وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة".
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وأشار الرئيس الكوبي إلى أن غيفارا الابن، توفي عن عمر ناهز الـ60 عاما.
(روسيا اليوم)
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