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عن عمر ناهز الـ60 عاماً... وفاة نجل تشي غيفارا

Lebanon 24
30-08-2022 | 10:30
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قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إن كاميلو جيفارا، إبن قائد الثورة الكوبية إرنستو تشي جيفارا توفي.

وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة".
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وأشار الرئيس الكوبي إلى أن غيفارا الابن، توفي عن عمر ناهز الـ60 عاما.

 
(روسيا اليوم)

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