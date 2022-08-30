ألمانيا تقترح تعليق العمل باتفاق تسهيل إصدار التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك أن يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، وكذلك التوقف عن إصدار تأشيرات متعددة السنوات للروس، وذلك لتمكين الدول المتأثرة بشكل خاص بهذه المشكلة من التحقق بالضبط من الأهداف وراء استصدار هذه التأشيرة. Advertisement

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن "الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم هذا الإجراء لتقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس، بعد دعوات من بعض الدول لمنع إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".

(سبوتنيك)