Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تقترح تعليق العمل باتفاق تسهيل إصدار التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

Lebanon 24
30-08-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-985770-637974776184854903.jpg
Doc-P-985770-637974776184854903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك أن يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، وكذلك التوقف عن إصدار تأشيرات متعددة السنوات للروس، وذلك لتمكين الدول المتأثرة بشكل خاص بهذه المشكلة من التحقق بالضبط من الأهداف وراء استصدار هذه التأشيرة.
Advertisement
ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن "الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم هذا الإجراء لتقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس، بعد دعوات من بعض الدول لمنع إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".
 
 
(سبوتنيك)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:01 | 2022-08-30
17:57 | 2022-08-30
17:51 | 2022-08-30
17:40 | 2022-08-30
16:59 | 2022-08-30
16:56 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website