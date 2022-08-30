لأوّل مرّة... الجيش التايواني يُطلق النار على مسيّرة صينية

أفادت قيادة دفاع جزيرة كينمن التابعة للجيش التايواني، بأن الجيش أطلق النار لأول مرة على طائرة مسيرة تابعة للجيش الصيني، بعد أن اقتربت من الجزيرة.

وقالت إنّ المسيّرة استدارت وانسحبت باتجاه مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الساحلية الصينية.

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(روسيا اليوم)