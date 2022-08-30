الفاتيكان اوضح موقف البابا فرنسيس من النزاع في أوكرانيا

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اوضح الفاتيكان اليوم، موقف البابا فرنسيس من النزاع في أوكرانيا، منددا بما اعتبره "حربا همجية شنتها روسيا"، وذلك بعد تصريح عن ابنة مفكر روسي أزعج الدبلوماسية الأوكرانية.وقال الكرسي الرسولي في بيان، إن "كلمات الاب الاقدس حول هذا الموضوع المأسوي ينبغي قراءتها بوصفها صوتا يعلو دفاعا عن الحياة الانسانية والقيم المرتبطة بها، وليس بوصفها موقفا سياسيا".وكان البابا فرنسيس تحدث الاربعاء الماضي عن "هذه الشابة المسكينة التي قضت بسبب قنبلة تحت سيارتها في موسكو"، في إشارة الى الصحافية داريا دوغينا (29 عاما) ابنة القومي المتطرف الكسندر دوغين المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.واثارت هذه العبارة استياء السلطات الأوكرانية. واعتبر سفيرها لدى الكرسي الرسولي أندريه يوراش أن ما قاله البابا "مخيب للامال"، لافتا الى أنه "لا يمكن المساواة بين المعتدي والضحية".وفي اليوم التالي، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير الفاتيكان في كييف.واضاف بيان الفاتيكان اليوم: "أما بالنسبة الى الحرب المستعرة في أوكرانيا والتي شنتها روسيا الاتحادية، فإن مداخلات الأب الأقدس واضحة لجهة إدانتها بوصفها ظالمة ومرفوضة وهمجية ولا مبرر لها وبغيضة".وفي نهاية تموز كرر البابا فرنسيس "رغبته" في التوجه الى كييف، ولكن من دون أي معلومات اضافية عن موعد هذه الزيارة المحتملة.