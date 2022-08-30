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عربي-دولي
استراتيجية محسوبة و"تغريدة محذوفة".. رسالة أميركا "المباشرة" بعد هجوم التنف
Lebanon 24
30-08-2022
|
14:30
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الهجمات التي تعرضت لها قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا (التنف) في 15 آب أتت من العراق، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض التعامل مع المشهد السياسي المضطرب ببغداد.
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وذكرت الصحيفة أن مصدر إطلاق الهجمات على القواعد الأميركية وضلوع مجموعات عراقية مدعومة من إيران بها، كشف بشكل موجز عندما استعرضت القيادة المركزية الأميركية خارطة أظهرت أنها أتت من العراق، كما نشرت صورا أظهرت بقايا الطائرات المسيرة الإيرانية.
إلا أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، عبرا عن مخاوفهما من جراء هذا الإعلان، وذكروا أنه طلب من القيادة حذف التغريدة التي احتوت على الخارطة "بسبب حساسية العمليات في المنطقة"، وفقا لما ذكره الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم "البنتاغون" لـ "وول ستريت جورنال".
وذكر المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن المعلومات في التغريدة كانت دقيقة وأن الطائرات المسيرة أطلقت من محافظة بابل العراقية، وهي منطقة يغلب فيها نفوذ مجموعة "كتائب حزب الله"، المقرّبة لإيران.
وخلال إدارته، تشير الصحيفة، إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرر الرد على هجمات المجموعات العراقية على القواعد الأميركية في سوريا، باستهداف مواقع في سوريا أو غربي العراق قرب الحدود السورية.
ولمواكبة هذه الاستراتيجية، قررت الإدارة الأميركية الرد على هجمات أتت من العراق بتاريخ 24 آب ضد المجموعات المدعومة من إيران داخل سوريا. ورجحت الصحيفة أن الهدف من هذا الأسلوب يكمن في كبح طموحات إيران في المنطقة، دون التدخل في المشهد السياسي المضطرب في العراق.
وقال مايكل نايتس، الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" للصحيفة إن الرد على الهجمات القادمة من العراق داخل العراق ذاته قد "يأتي بمشكلات كبيرة"، مضيفا "في هذه اللحظة، يمكن أن يسبب ذلك تغييرا في اللعبة السياسية هناك، فرفض أي دور عسكري أميركي سيعتبر أمرا يمكن للصدريين والعناصر المدعومة إيرانيا الاتفاق عليه، بينما لا يوجد ثمن لفعله في سوريا".
وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أن الهدف من الرد الأميركي ينصب على توجيه "رسالة مباشرة" لإيران والحرس الثوري، رافضا توضيح معنى كلامه.
(الحرة)
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