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عربي-دولي

البحرية الأميركية تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة في مياه الخليج

Lebanon 24
30-08-2022 | 12:15
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أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إحباط محاولة زورق تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية في بيان أن عملية اعتراض الزورق، التي استغرقت 4 ساعات، دفعته لمغادرة المنطقة.
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واعتبرت البحرية تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني "صارخة وغير مبررة".

وكشفت عن صورتين ثابتتين للسفينة خلال المحاولة الإيرانية.
 
 
(الحرة) 
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