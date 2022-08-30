البحرية الأميركية تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة في مياه الخليج

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أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إحباط محاولة زورق تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج.وأوضحت البحرية في بيان أن عملية اعتراض الزورق، التي استغرقت 4 ساعات، دفعته لمغادرة المنطقة.واعتبرت البحرية تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني "صارخة وغير مبررة".وكشفت عن صورتين ثابتتين للسفينة خلال المحاولة الإيرانية.