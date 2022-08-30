عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث خلال زيارته إلى موسكو المقررة غدا سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان أن "الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو محاولة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".

Advertisement

وأضاف: "بعض الأطراف الغربية تريد أن تلعب طهران دورا فاعلا في هذه القضية".

وأوضح أن "العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجتان أيضًا على جدول الزيارة".

وسيتوجه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو غدًا الأربعاء، حيث سيلتقي ويجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

(سبوتنيك)