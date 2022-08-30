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إقتصاد

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي 1" للصيانة

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:30
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أعلنت "غازبروم" الروسية وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" ثلاثة أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.
 
ووفقا لإخطار شركة "غازبروم" فإن ضخ الغاز سيتوقف من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو في 31 آب 2022 حتى الساعة نفسها في 3 أيلول 2022.
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بدوره أشار مشغل الخط إلى أن ضخ الغاز سينخفض ويتوقف ابتداء من 03:00 بتوقيت موسكو اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وفي 31 آب الجاري ستتوقف وحدة ضاغط الغاز Trent 60 (توربين) الوحيدة العاملة في محطة "بورتوفيا" في "السيل الشمالي-1" عن العمل لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم استنئناف ضخ الغاز بواقع 33 مليون متر مكعب يوميا.
 
(روسيا اليوم) 

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