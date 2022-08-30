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عربي-دولي
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القرود
Lebanon 24
30-08-2022
|
16:59
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أعلنت سلطات ولاية تكساس الأميركية تسجيل أول وفاة في الولايات المتحدة بجدري القرود.
وبحسب إدارة الصحة المحلية، فإن المتوفى كان من كبار السن من سكان مقاطعة هاريس، ويعاني من ضعف في جهاز المناعة.
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ووفقا لبيان صحفي: "يجري التحقيق في القضية للتحقق من أن جدري القرود هو سبب الوفاة". ويقول مسؤولون بولاية تكساس، إن هذه هي أول حالة من نوعها في الولاية. ويذكر أن حالة الوفاة هذه لشخص مصاب بجدري القرود هي الأولى في الولايات المتحدة.
(روسيا اليوم)
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