Advertisement

عربي-دولي

الموت يغيّب رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:29
A-
A+
Doc-P-985858-637974999939068997.jpg
Doc-P-985858-637974999939068997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفادت "أنترفاكس" الروسية. 
Advertisement
 
 
وأشار المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو بأنّ "ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف توفيَ هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".
وكان غورباتشوف شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفياتي بين عامي 1985 و1991، وكان يدعو إلى إعادة البناء أو البريسترويكا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:01 | 2022-08-30
17:57 | 2022-08-30
17:51 | 2022-08-30
17:40 | 2022-08-30
16:59 | 2022-08-30
16:56 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website