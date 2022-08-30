الموت يغيّب رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفادت "أنترفاكس" الروسية.

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وأشار المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو بأنّ "ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف توفيَ هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".

وكان غورباتشوف شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفياتي بين عامي 1985 و1991، وكان يدعو إلى إعادة البناء أو البريسترويكا.