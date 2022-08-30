هكذا نجحت أوكرانيا في استخدام حيلة جديدة لتضليل الصواريخ الروسية



Advertisement وأوضح تقرير واشنطن بوست ان الأفخاخ الأوكرانية هي عبارة مركبات مصنوعة من الخشب ولكن لا يمكن تمييزها عن أنظمة هيماريس من خلال عدسة الطائرات الروسية بدون طيار ، التي تنقل مواقعها إلى المدمرات التي تطلق صواريخ كروز البحرية في البحر الأسود. قد تكون روسيا متفوقة على أوكرانيا عسكريا ولكن في أحدث علامة على أنها لم تتفوق عليها بعد في ساحة المعركة خدع أسطول من المركبات الخشبية التي تشبه أنظمة الصواريخ الأمريكية المتقدمة هيماريس القوات الروسية وأجبرتها على اهدار صواريخ كروز طويلة المدى باهظة الثمن على أهداف وهمية ، وفقًا لمقابلات مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين.وأوضح تقرير واشنطن بوست ان الأفخاخ الأوكرانية هي عبارة مركبات مصنوعة من الخشب ولكن لا يمكن تمييزها عن أنظمة هيماريس من خلال عدسة الطائرات الروسية بدون طيار ، التي تنقل مواقعها إلى المدمرات التي تطلق صواريخ كروز البحرية في البحر الأسود.

وقال المسؤول الأوكراني الكبير ، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ، إنه بعد بضعة أسابيع في الميدان ، جذبت الشراك الوهمية ما لا يقل عن 10 صواريخ كاليبر كروز ، وهو نجاح أولي أدى بأوكرانيا إلى توسيع إنتاج النسخ المقلدة للاستخدام على نطاق أوسع.

ويعد استخدام المركبات الوهمية لنظام الصواريخ والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل أحد التكتيكات غير المتكافئة التي اعتمدتها القوات المسلحة الأوكرانية للقتال ضد عدو أكبر وأفضل تجهيزًا.

وفي الأسابيع الأخيرة ، فجر عملاء كييف خطوط السكك الحديدية والكهرباء في الأراضي الروسية المحتلة ، وفجروا عبوات ناسفة داخل مستودعات أسلحة روسية واغتالوا متعاونين مشتبه بهم.

وقد يكون تدمير المركبات المموهة الأوكرانية مسؤولاً جزئيًا عن تقييمات روسيا المتفائلة بشكل غير عادي بتدمير المدفعية الغربية ولا سيما نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة الأمريكي الصنع ، أو هيماريس HIMARS. ولاحظ أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: "لقد زعموا أنهم ضربوا أنظمة هيماريس أكثر من عدد الأنظمة آلتي ارسلنها الى أوكرانيا".