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عربي-دولي

واشنطن تنفي صحّة تقارير حول التوصّل لاتفاق مع طهران بشأن النووي

Lebanon 24
30-08-2022 | 17:57
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نفى، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
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وقال باتيل، في مؤتمر عبر الهاتف، إن هذه التقارير "غير صحيحة، ولم ننته بعد ولا يزال الوضع كما هو عليه، حيث تلقينا تعليقات إيرانية حول الصيغة النهائية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد قمنا بالرد على الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 24 أغسطس، والآن حان الوقت لإيران للإجابة".
وتسعى إيران والولايات المتحدة إلى التوافق بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها، وفقا لـ"رويترز".
وانهار الاتفاق النووي بعد أن دفع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 إيران إلى خرق تلك القيود واحدا تلو الآخر.
وفي تصريحات، الاثنين، ربط الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي بـ"إقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرح عنها"، وفقا لـ"فرانس برس".
وتشعر الدول الغربية بقلق من "امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية"، بينما تنفي طهران أي نية لذلك، وفقا لـ"رويترز".
المصدر: الحرّة
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