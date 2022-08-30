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غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

Lebanon 24
30-08-2022 | 20:46
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استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلن المتمرّدون الذين يسيطرون على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلّي.
وفي تغريدة على تويتر قال المتحدّث باسم السلطة التابعة للمتمردين في تيغراي غيتاتشو رضا إنّ "غارة ليلية بطائرة بدون طيار استهدفت ميكيلي"، مؤكّداً أنّه "لا توجد أهداف عسكرية في الموقع المستهدف".
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