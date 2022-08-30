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عربي-دولي

الكاظمي يهدد.. الاستقالة على الطاولة

Lebanon 24
30-08-2022 | 22:40
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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الأحداث التي شهدتها بغداد وأوقعت قتلى وجرحى "تحتم علينا حصر السلام بيد الدولة"، ملوحا بتقديم استقالته إذا تعقدت الأمور.

واعتبر الكاظمي في كلمة وجهها للشعب العراقي أن السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد، مضيفا أن "أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة العراقية".
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ولوح رئيس الوزراء العراقي بتقديم استقالته إذا استمرت الأزمة التي يعيشها العراق، قائلا "سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور وأحمل المسؤولية للمتورطين".

وأفاد الكاظمي بأن السلطات فتحت تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين.
موجها حديثه للفرقاء السياسيين، قال المالكي إن الحوار الوطني بحاجة لتنازلات من الجميع، مؤكد أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب.

كلمة الكاظمي جاءت بعد وقت قصير لخطاب ألقاه الرئيس العراقي برهم صالح، أثني فيه على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل كبح جماح الفوضى، واصفا الموقف بـ"الشجاعة".
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