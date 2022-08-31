السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد تصريح "إسقاط الطائرة"

أعلن السودان، استدعاء السفير الأثيوبي لديه للاحتجاج على تصريح أدلى به الإثنين، وقال فيه إن جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الإثيوبي عبر الأجواء السودانية وعلى متنها أسلحة موجهة إلى قوات إقليم تيغراي.وفي 24 آب، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى قوات إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، بعدما "انتهكت المجال الجوي الإثيوبي" آتية من الأجواء السودانية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن المدير العام للشؤون الإفريقية السفير فضل عبد الله فضل "نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بالأمس، وذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان".ونقل البيان عن المسؤول في الوزارة قوله للسفير الإثيوبي إن "إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما أن قيادة كلا البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما".