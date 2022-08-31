فريق الوكالة الذرية يصل كييف لنزع فتيل كارثة نووية

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وصل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى كييف، ويجري مزيداً من الاستعدادات لمهمة يقوم بها بمحطة زابوريجيا الذرية التي احتلتها روسيا في خضم القتال في أوكرانيا، في زيارة طال انتظارها يأمل العالم أن تساعد في تجنب كارثة إشعاعية.واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، في كييف، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.وقال زيلينسكي خلال اللقاء بحسب فيديو نشره مكتب الرئاسة: "نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير (العام رافايل) غروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر" كارثة نووية.