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عربي-دولي

بعد فرضها قيود قاسية تتعلق بالفيروس.. كوريا الجنوبية تلغي فحص كورونا "الإجباري" قبل دخولها

Lebanon 24
31-08-2022 | 02:30
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ألغت كوريا الجنوبية إلزامية فرض إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا على المسافرين قبل دخولهم البلاد، وذلك بدءا من يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، الأربعاء.
 
وفي ايار الماضي، رفعت كوريا الجنوبية معظم قيودها المفروضة فيما يتعلق بالوباء، لكنها أبقت على بعض أكثر التدابير الحدودية صرامة بين الاقتصادات الكبرى، فارضة على المسافرين القادمين إليها تقديم نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن "كوفيد 19" يتم إجراؤه قبل المغادرة.
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ويحوم عدد إصابات كورونا اليومية في البلاد حول 100 ألف خلال الأسابيع الماضية، بعد تجاوزه 180 ألفا في منتصف آب.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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