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عربي-دولي

غارة بطائرة مسيّرة على عاصمة تيغراي.. وسقوط ضحايا

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:00
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أعلن متمردو إقليم تيغراي الإثيوبي أن عاصمتهم ميكيلي الواقعة بشمال البلاد تعرضت لغارة جوية البارحة بطائرة مسيرة.
 
وأفاد غيتاتشو رضا، المتحدث باسم السلطة التابعة للمتمردين في تيغراي على حسابه في موقع "تويتر" بأن "غارة ليلية بطائرة بدون طيار استهدفت ميكيلي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود "أهداف عسكرية" في الموقع المستهدف.
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هذا النبأ، أكده الطبيب كيبروم غبريسيلاسي، رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي، على تويتر، حيث قال إن "غارة بطائرة بدون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل" أدت إلى سقوط "ضحايا نقلوا إلى المستشفى"، من دون أن يحدد عددهم.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "يمنع على الصحافيين الوصول إلى شمال إثيوبيا، ما يجعل التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل أمرا غير ممكن"، يضاف إلى ذلك، بحسب الوكالة، أن "شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في هذه المناطق متضررة أو مقطوعة".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه "تعذر في الحال الاتصال بمكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية للحصول منه على تعليق على هذه الأنباء".

يشار إلى أن المعارك بين الجيش الفدرالي ومتمردي تيغراي كانت تجددت 24 آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، كما رافق ذلك، تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.
(روسيا اليوم)
المصدر: العربية
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