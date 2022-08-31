هل ستقلب الهجمات الأوكرانية في البحر الاسود مسار الحرب؟

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لطالما اعتبر الأسطول الروسي في البحر الأسود مركزيًا لمحاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا. إلا أن هذا الأسطول والجناح الجوي المصاحب له قد تعرض للضرر بسبب هجمات الصواريخ والمسّيرات الأوكرانية المبتكرة، مما عزز المخاوف التي زُرعت في السابق وذلك في خلال أكبر حرب في أوروبا منذ سبعة عقود.وبحسب صحفة "بوليتيكو" الأميركية، "عندما شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في شباط، كان الأسطول الموجود في شبه جزيرة القرم في قلب المعركة، حيث أطلق صواريخ "كاليبر كروز" على أهداف عسكرية ومدنية في عمق البلاد، ومنع الوصول إلى الموانئ، وهدد بالهبوط البرمائي على أوديسا. ومع ذلك، منذ الأيام الأولى، اتخذت كييف زمام المبادرة حيث تسببت الضربات الصاروخية والانفجارات الغامضة في إحداث فوضى في الأسطول الروسي، وإغراق العديد من السفن - بما في ذلك طرادها الرائد موسكفا - وتدمير جناحها الجوي في شبه جزيرة القرم في هجوم دراماتيكي هذا الشهر. في حين أن أسطول البحر الأسود كان قوياً بما يكفي لإبعاد البحرية الأوكرانية الصغيرة، إلا أنه لم يكن أبدًا فخرًا للبحرية الروسية. يعتبر الأسطول الشمالي، المتمركز في سيفيرومورسك، أكبر قوة وأحدثها في الكرملين، وقد أرسل بعض سفنه للمساعدة قبل الغزو الروسي مباشرة. لكن كان من المتوقع أن يلعب الأسطول المتمركز في شبه جزيرة القرم دورًا كبيرًا في السيطرة على القوات الأوكرانية في الجنوب للدفاع ضد هجوم برمائي متوقع لم يحدث أبدًا، مع دعم شبه الجزيرة المحتلة. في حين أن الغواصات الروسية تطلق النيران على أوكرانيا من وقت لآخر، فإن الأسطول لم يرق إلى مستوى التوقعات التي تم تحديدها في بداية الحرب واستقر في ما يرقى إلى الانحناء الدفاعي سواء في الميناء أو في البحر لتجنب الهجوم الأوكراني".وتابعت الصحيفة، "منذ الربيع، تفاقمت مشاكل أسطول البحر الأسود، نتيجة لضعف القيادة، وغياب معدات حديثة، والغطرسة التي كان الأوكرانيون سعداء للغاية باستغلالها. أدت سلسلة الكوارث العسكرية إلى طرد قائد الأسطول، الأدميرال إيغور أوسيبوف. كانت تلك المقاومة شرسة. وقال مايكل كوفمان، مدير برنامج الدراسات الروسية في مركز الأبحاث CNA ومقره فرجينيا، "إن أسطول البحر الأسود ... أظهر عدم جدية في كيفية إعداد الأسطول، وتمركزه، وإجراء العمليات في ظل تهديد المقاومة الأوكرانية". كانت تلك المقاومة شرسة. أجبرت صواريخ نبتون المضاد للسفن المطورة محليًا في أوكرانيا، والتي أغرقت موسكفا، وصواريخ هاربون التي تبرعت بها الدنمارك والتي أغرقت سفينة إعادة إمداد روسية هذا الربيع، الأسطول على البقاء بعيدًا عن الشاطئ، وتوقف القتال لعدة أشهر. قال أولكسندر تورتشينوف، الرئيس السابق لأوكرانيا بالإنابة والسكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد الذي أطلق مشروع نبتون، لصحيفة "بوليتيكو" إنه فخور بهذا الصاروخ. وقال تورتشينوف إن صاروخ نبتون أصاب الفرقاطة الأدميرال إيسن في نيسان. لكن روسيا تمكنت من إسقاط الصاروخ الثاني الذي استهدف السفينة بسبب الوقت بين عمليات الإطلاق. وتعلمت أوكرانيا من هذا الدرس، فلدى مهاجمتها موسكفا، أطلقت صاروخين في وقت واحد. قال تورتشينوف: "لقد اخترقا الدفاع الجوي وتمكنا من إغراق الهدف"."وأضافت الصحيفة، "صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع، رفض الافصاح عن هويته، للصحفيين هذا الشهر بأنه سواء في البر أو البحر،" باتت القوات الروسية أكثر عرضة للخطر مما كانت تعتقد" قبل الحرب. لم يقتصر الأمر على إغراق موسكوفا، ولكن أدت الضربات والصواريخ الأوكرانية الكتلاحقة، وعلى مدى أيام، على جزيرة الأفعى التي تحتلها روسيا إلى تدمير العديد من سفن الإنزال والنقل الأصغر التي رست على الجزيرة الإستراتيجية على بعد 22 ميلاً من الساحل الجنوبي الغربي لأوكرانيا. كما قضت الضربات على العديد من أنظمة الدفاع الجوي والرادار الحديثة، مما أدى بشكل أساسي إلى إنهاء هيمنة روسيا على البحر والجو وإعادة قطعة أرض رئيسية تحت سيطرة كييف.أظهرت معركة جزيرة الأفعى أن الأسطول الروسي لم يقم بأي رد على الهجمات الأوكرانية، وأن التخلي الروسي عن الجزيرة جعل سفنها في البحر أكثر عرضة للهجمات الأوكرانية. قال روب لي، الزميل الأول في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "يمكن القول إن الخسائر التي لحقت بالسفن البرمائية الروسية أكثر أهمية من موسكفا". أعاقت الخسائر قدرة روسيا على نقل القوات والمعدات حول شبه جزيرة القرم عن طريق البحر، وجعلت الروس أكثر ترددًا في استخدام سفن الإنزال الحديثة التي نقلتها من أساطيل الشمال وبحر البلطيق قبل الحرب مباشرة".وبحسب الصحيفة، "إن التردد في استخدام سفنها كقوة قتالية يعني أن الأسطول أصبح عاجزًا فعليًا بحسب ما قال مسؤول ثان في وزارة الدفاع للصحيفة. وافق أحد الدبلوماسيين الغربيين على هذا التقييم، قائلاً للصحيفة إن "أسطول البحر الأسود الروسي قد تحطم، ويستخدم الآن فقط كقوة دفاعية مع ضربات عرضية بصواريخ كروز". إن إبقاء الأسطول بعيدًا في البحر "يحد بشدة من خيارات الحملة الروسية" في جنوب أوكرانيا.وقال المسؤول الغربي إن الأسطول الروسي "لا يقدم الكثير في الحقيقة". وأضاف: "جزيرة الأفعى أعطتهم مزيدًا من المرونة، والآن تم تجريدهم من ذلك. فقدانها يقلل فقط من قدراتهم التكتيكية أكثر". وقال المسؤول الغربي إن فوج الطيران لأسطول البحر الأسود، المتمركز في قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم، تعرض أيضًا لضربة شديدة هذا الشهر في ليلة من الغارات الجوية التي قضت على حوالى نصف طائرات الوحدة".وختمت الصحيفة، "في الأسابيع الأخيرة، أصيب المحللون العسكريون بالذهول من الإصرار الروسي على تخزين الذخيرة في مستودعات كبيرة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية، حيث أطلق الأوكرانيون صواريخ دقيقة وقذائف مدفعية قدمتها الولايات المتحدة. بعد ستة أشهر من القتال، عمل الروس ولوجستياتهم وهيكلهم القيادي المحتضر ضد طموحات الكرملين المبكرة لشن حرب قصيرة وحادة.وقال الدبلوماسي: "يبدو أن ما يفعلونه هو مجرد محاولة للحد من الخسائر، بدلاً من المناورة والتأثير"في ساحة المعركة وفي البحر الأسود".