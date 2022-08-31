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عربي-دولي
دولة أوروبية ترصد نشاطا إشعاعيا نوويا.. وهذا ما كشفته!
Lebanon 24
31-08-2022
|
03:53
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أعلنت هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا، الأربعاء، أنه تم رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرق البلاد، لكن لا يوجد خطر على الصحة العامة.
وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي في بيان: "النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جدا".
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وتمتلك فنلندا والسويد وروسيا عددا من مفاعلات الطاقة النووية.
وقال هيئة الأمان الإشعاعي والنووي: "من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة".
وأضافت أنه أثناء جمع العينة، كانت التيارات الهوائية تتدفق إلى كوتكا من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف.
وقال متحدث باسم الهيئة إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور "طبيعية تماما".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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