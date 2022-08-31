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هل اشترت روسيا طائرات مسيرة إيرانية ؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:00
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن قضية شراء روسيا لطائرات مسيرة إيرانية غير مدرجة على جدول أعمال لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
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وذكرت زاخاروفا أنه "تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأميركية، وقد روجت له صحيفة "واشنطن بوست".

من جهته، علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على منشورات صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، قائلا إن "هذه الصحيفة تنشر الكثير من الأكاذيب مؤخراً".

وقال للصحافيين: "بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".

وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل في محادثات من المقرر إجراؤها في موسكو.
المصدر: سبوتنيك
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