القوات الإثيوبية تقصف مستشفى عاماً في تيغراي

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أفاد تلفزيون إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة.وذكر التلفزيون: "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات"، وأضاف أنه "يجري حالياً حصر أعداد الضحايا".يأتي هذا القصف في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.