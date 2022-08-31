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القوات الإثيوبية تقصف مستشفى عاماً في تيغراي

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:30
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أفاد تلفزيون إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة.

وذكر التلفزيون: "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات"، وأضاف أنه "يجري حالياً حصر أعداد الضحايا".
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يأتي هذا القصف في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.
المصدر: سبوتنيك
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