مخازن الأسلحة توشك على النفاد... هل يهجر الغرب أوكرانيا؟

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّه بعد 6 أشهر من حرب أوكرانيا، حذرت وزيرة دفاع ألمانيا كريستين لامبرخت بأن برلين وصلت إلى "الحد الأقصى" من السلاح الذي يمكن منحه لكييف، دون الإضرار بقدرات وتسليح الجيش الألماني، فيما أثار استنزاف الحرب للمخزونات الأميركية انتقادات داخلية.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تباطؤ أميركا في تحديث ترسانتها من الأسلحة يثير مخاوف المسؤولين من تعرض الاستعداد العسكري الأميركي للخطر بسبب النقص في ظل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
محللون قالوا إن تلك التصريحات تمثل 3 ركائز مهمة:
صافرة إنذار بأن الدعم الغربي لأوكرانيا أوشك على النفاد.
روسيا نجحت في خطة حرب الاستنزاف.
الغرب قد يلجأ للضغط على أوكرانيا لإنهاء الحرب بشروط موسكو.
ما المساعدات الغربية لأوكرانيا؟
مدت الولايات المتحدة أوكرانيا بمساعدات أمنية بقيمة نحو 13 مليار دولار.
ثاني أكبر مانح لأوكرانيا هو بريطانيا، حيث قدمت لندن دعما عسكريا بلغ 2.3 مليارات جنيه إسترليني.
وافق الاتحاد الأوروبي على مد أوكرانيا بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو، تشمل:
راجمة الصواريخ "هيمارس".
أنظمة ستينجر للدفاع الجوي.
صواريخ جافلين المضادة للدبابات.
مدافع هاوتزر عيار 155 مليمترا.
طائرات مسيّرة.
أنظمة صواريخ موجهة بالليزر.
معدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
تداعيات طاحنة للحرب
المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ليون رادسيوسيني، قال إن المساعدات الأميركية والأوروبية العسكرية تظل عاملا حاسما في قدرة أوكرانيا على التصدي للحرب الروسية وآمالها في استعادة الأراضي في الشرق والجنوب.
وأضاف رادسيوسيني أن تصريحات وزيرة دفاع ألمانيا تمثل 3 أمور، أولها نجاح رهان الرئيس الروسي على قدرة الغرب على استمرار دعم أوكرانيا، وثانيها صافرة إنذار بأن الدعم الغربي لكييف لن يستمر طويلا، وأن الغرب قد يلجأ للخيار الأخير وهو الضغط على أوكرانيا لإنهاء الحرب بشروط موسكو ووقف تداعياتها السلبية على اقتصادهم.
وأشار إلى أن ألمانيا تواجه أزمة طاقة جعلت المستشار الألماني، أولاف شولتز، يصف الحرب بأنها "تهديد غير مسبوق"، سواء على الصعيدين الأمني أو الاقتصادي، وسط آفاق قاتمة على المدى المنظور.
كما أنه "في الولايات المتحدة لا توجد ضمانة على أن مجلس النواب الجمهوري الذي قد ينبثق من الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل سيكون متحمسا لإرسال مساعدات بعشرات مليارات الدولارات إلى أوكرانيا كما الحال مع إدارة جو بايدن، خاصة في ظل الانتقادات الداخلية مع ارتفاع نسب التضخم"، وفق رادسيوسيني.