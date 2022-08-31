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إقتصاد

بعد "كيندر" تحذير من "السالمونيلا" في علامة تجارية شهيرة أخرى... ما هي؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:29
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حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من إحتمالية وجود بكتريا السالمونيلا في منتجات "أوريو" الشهيرة.

واستشهدت المنظمة بما نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في 28 آب، حول احتمالية وجود البكتيريا في منتجات تابعة لشركة "أوريو".
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وحذرت منظمة حماية المستهلك الجزائرية من تكرار تجربة تشبه بما حدث مع منتجات "كيندر فيريرو".

وفي 13 نيسان، أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في تسع دول أوروبية، عازية هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة "كيندر"، تم إغلاقه وقتها في مدينة أرلون بجنوب شرق العاصمة بروكسل.
 
 
(الحرة)

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