عدد كبير من المنكوبين... فيضانات النيجر تسقط مزيداً من الضحايا

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خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على النيجر منذ حزيران الماضي 82 قتيلا و102 جريح، حسبما أفادت المديرية العامة للوقاية المدنية في النيجر.ووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، وقالت الهيئة إن الفيضانات خلفت 82 قتيلا و118191 منكوباً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل نفوق 652 رأساً من الماشية وإتلاف 14475 طناً من الطعام.ولفتت الهيئة إلى أن الأمطار دمرت أكثر من 12700 منزل وتسببت في انهيار عشرات الفصول الدراسية ومراكز الرعاية الطبية ومخازن الحبوب، موضحة أن المناطق الأكثر تضررا هي مارادي وزيندر وتيلابيري وتاهوا.