فنلندا ترصد نشاطاً إشعاعياً... هل تفتح تحقيقاً؟

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أعلنت هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرقي البلاد، مشددة على أن لا خطر على الصحة العامة.وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي في بيان أن "النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جداً".ومن الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة، وفقاً لما ذكرته هيئة الأمان الإشعاعي والنووي.وأضافت أنه أثناء جمع العينة، كانت التيارات الهوائية تتدفق إلى كوتكا من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف، فيما شدد متحدث باسم الهيئة على أن الأخيرة لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور "طبيعية تماماً".