بوشيلين: راجمات "HIMARS" بمدى 300 كلم وصلت إلى أوكرانيا

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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن جزءا من الصواريخ لراجمات صواريخ "HIMARS" والتي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر، قد وصل إلى الأراضي الأوكرانية.وقال بوشيلين في بث "القناة الأولى" الروسية: "وفق بعض معلوماتنا فإن جزءا من هذه الصواريخ قد تم إيصالها إلى الأراضي الأوكرانية. وتنفذ القوات المتحالفة حاليا محاولات لتدمير هذا السلاح".