Advertisement

عربي-دولي

وكالة إيرانية تكشف... هذا ما طلبه ماكرون من طهران بشأن الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-986101-637975582958984446.jpg
Doc-P-986101-637975582958984446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني عن "مبادرة السلام" وإرسال "رسالة مهمة" من طهران إلى موسكو بناءً على طلب "مسؤول أوروبي كبير"، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" اليوم الأربعاء بأن هذا مسؤول الأوروبي هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
Advertisement

وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد طلب ماكرون من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "التوسط" مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب محمد جمشيدي، مساعد إبراهيم رئيسي، على صفحته على "تويتر" مؤخراً أن "مبادرة سلام ورسالة مهمة" في طريقهما من طهران إلى موسكو، كما أفاد بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان سينقل هذه الرسالة إلى روسيا.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء لدى وصوله إلى موسكو: "بعض الأطراف الأوروبية تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل في أزمة أوكرانيا والمساعدة في الحد من النزاعات وإعادة الأوضاع إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب".

وأضاف: "لذلك فإن أحد أهداف رحلتي يأتي ضمن جهود إيران للمساعدة في إنهاء هذا الوضع".

 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2022-08-31
17:30 | 2022-08-31
17:06 | 2022-08-31
17:00 | 2022-08-31
16:59 | 2022-08-31
16:30 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website