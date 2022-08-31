وكالة إيرانية تكشف... هذا ما طلبه ماكرون من طهران بشأن الحرب في أوكرانيا

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بعد إعلان المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني عن "مبادرة السلام" وإرسال "رسالة مهمة" من طهران إلى موسكو بناءً على طلب "مسؤول أوروبي كبير"، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" اليوم الأربعاء بأن هذا مسؤول الأوروبي هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد طلب ماكرون من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "التوسط" مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وكتب محمد جمشيدي، مساعد إبراهيم رئيسي، على صفحته على "تويتر" مؤخراً أن "مبادرة سلام ورسالة مهمة" في طريقهما من طهران إلى موسكو، كما أفاد بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان سينقل هذه الرسالة إلى روسيا.بدوره قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء لدى وصوله إلى موسكو: "بعض الأطراف الأوروبية تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل في أزمة أوكرانيا والمساعدة في الحد من النزاعات وإعادة الأوضاع إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب".وأضاف: "لذلك فإن أحد أهداف رحلتي يأتي ضمن جهود إيران للمساعدة في إنهاء هذا الوضع".