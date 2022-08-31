نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى المستشفى بعد إصابته بـ"كورونا"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، نقله إلى المستشفى اليوم الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بـ"كوفيد-19".



وقال المكتب في بيان له إن مهاتير (97 عاما) "نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للمراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي"، دون ذكر أي تفاصيل بخصوص حالته.

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(روسيا اليوم)