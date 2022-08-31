غروسي بعد وصوله إلى زابوروجيه: مهمتنا تفادي حادث نووي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن بعثة الوكالة تسعى إلى "تفادي حادث نووي" في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك بعد وصول البعثة الى المنطقة.



وصرح غروسي للصحافيين في مدينة زابوروجيه التي تبعد حوالى خمسين كلم عن المحطة: "إنها مهمة تسعى إلى تفادي حادث نووي وإلى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا".

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(روسيا اليوم)