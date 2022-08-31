Advertisement

عربي-دولي

أسطول مروحيات أميركيّة خارج الخدمة... ما القصة؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-986119-637975621380527696.jpg
Doc-P-986119-637975621380527696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف الجيش الأميركي تشغيل أسطول مروحياته من طراز "إيتش-47 شينوك"، بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

وستتوقف، بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية "شينوك" عن العمل، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنّع محركات بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تُستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعد تناسب مواصفاتها، وفق "فرانس برس".
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي، سينثيا سميث: "حدد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات إيتش-47، ويضع حاليا إجراءات لحل المشكلة".

وتابعت: "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش مؤقتا أسطول "إيتش-47" لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة وبريطانيا ونحو 20 دولة أخرى مروحيات "شينوك" التي تصنّعها شركة "بوينغ".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بشكل كافٍ لتُستخدم في حالات القتال.
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2022-08-31
17:30 | 2022-08-31
17:06 | 2022-08-31
17:00 | 2022-08-31
16:59 | 2022-08-31
16:30 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website