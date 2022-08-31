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الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق تسهيلات منح الروس تأشيرات الدخول

Lebanon 24
31-08-2022 | 13:30
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على التعليق الكامل لاتفاقية تمنح الروس تسهيلات الدخول.
 
 
(روسيا اليوم)
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