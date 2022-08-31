الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق تسهيلات منح الروس تأشيرات الدخول

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على التعليق الكامل لاتفاقية تمنح الروس تسهيلات الدخول.

(روسيا اليوم)