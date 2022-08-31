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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن استغلال الأطفال في أوكرانيا لأغراض غير مشروعة

Lebanon 24
31-08-2022 | 15:00
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أعربت خبيرة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل فيلينا تودوروفا، عن قلقها من استغلال القاصرين في أوكرانيا لبيع المواد المحظورة وإنتاج المواد الإباحية، وفقا لتقرير أعضاء لجنة حقوق الطفل.
 
وأضافت الخبيرة: "بالنظر إلى الوضع الحالي، هناك حاجة إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بمخاطر استغلال الأطفال في جميع المجالات". مشددة على أن "استغلال القاصرين في بيع المواد غير المشروعة وإنتاج المواد الإباحية في أوكرانيا، يدعو للقلق".

وذكرت تودوروفا أن التشريع الأوكراني لا يحتوي على أي وضع قانوني للأطفال طالبي اللجوء، مما يحرمهم من فرصة التمتع بحقوق معينة، مشيرة الى انتهاك حق الأطفال في الخصوصية، ليس فقط من قبل وسائل الإعلام، ولكن أيضا من قبل السلطات.

كما أعرب براغي غودبراندسون، منسق مجموعة العمل التي أنشأتها اللجنة لمواصلة النظر في تقرير أوكرانيا، عن أسفه لأن العديد من الآباء في أوكرانيا يعتقدون أن الإساءة العاطفية للطفل مقبولة للأغراض التعليمية".
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(روسيا اليوم) 
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