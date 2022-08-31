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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته العسكرية لكييف

Lebanon 24
31-08-2022 | 15:30
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وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تكثيف المساعدات العسكرية لقوات كييف، وزيادة احتياطي صندوق السلام الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "تم الاتفاق على تسريع العمل لتحديد معايير المساعدة العسكرية المقدمة من دول الاتحاد لأوكرانيا، وزيادة حجم صندوق السلام الأوروبي لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية بشكل أفضل".
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كما أكد بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي تنوي الاستمرار في إرسال أقصى قدر من المساعدة إلى أوكرانيا، وممارسة أقصى قدر من الضغوط على روسيا.

وخصص الاتحاد الأوروبي حتى الآن 2.5 مليار دولار من صندوق السلام الاوروبي لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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