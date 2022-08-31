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عربي-دولي

الولايات المتحدة تتحدث عن "تنازلات إيرانية" تزيد فرص الاتفاق النووي

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:30
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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه يعتقد أن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا في الوقت ذاته قلق الولايات المتحدة من دعم طهران للمجموعات في العراق.

وأوضح البيت الأبيض في الإحاطة اليومية "نعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى للعودة للاتفاق لأن إيران تخلت عن بعض المطالب"، لكنه لم يدل بتفاصيل أكثر في هذا السياق.
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وتابع: "نعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هو أفضل حل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وقال: "قدمنا ردنا للاتحاد الأوروبي ونحن ننتظر الآن رد الإيرانيين ".

وعلى صعيد نشاطات الإيران في المنطقة، قال البيت الأبيض: "لطالما كنا واضحين بشأن رفضنا وقلقنا من دعم إيران للميليشيات المسلحة في العراق".
 
ويأتي حديث البيض بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أن بلاده حاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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