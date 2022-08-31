دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم 32800 - 32900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32650 - 32700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.