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عربي-دولي

بينها دولة عربية.. ألمانيا توافق على تصدير أسلحة إلى كوريا الجنوبية ودول أخرى

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:59
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أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن موافقة حكومة بلاده على تصدير أسلحة إلى كوريا الجنوبية وكوسوفو وقبرص وغيرها.
 
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ستتسلم كوسوفو 47 رشاشا من صنع شركة "Heckler & Koch" الألمانية، وكوريا الجنوبية 470 رشاشا، بالإضافة إلى مكونات هذه الأسلحة.
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وستتسلم الجزائر 102 محركا لتركيز الأسلحة في حاملة الجنود المدرعة "Fuchs" بواسطة "Wittenstein Motion Control"، وستتسلم قبرص 175 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز "Diehl Defense Spike"ومكوناتها.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن كلفة تصاريح التصدير إلى كوريا الجنوبية حوالي 1.2 مليون يورو، وإلى قبرص حوالي 17 مليون يورو، ولم تحدد الوزارة التكلفة للبلدين الآخرين.

وانتقدت عضوة البرلمان الألماني سيفيم داغديلين بشدة هذا القرار قائلة: "من المشين أن الائتلاف الحكومي الحالي قرر رفع توريد الأسلحة إلى مناطق الأزمات ومناطق الحروب إلى أعلى مبادئ سياسة التسلح الألمانية".

وأضافت، أنه من خلال إمداد كوسوفو بالسلاح، فإن الحكومة الألمانية "تصب الوقود على النار" في الصراعات الأخيرة في البلقان، مؤكدة على أن الصادرات إلى قبرص أظهرت "كل خيانة السياسة الألمانية في مجال تصدير الأسلحة، والتي تركز فقط على تحقيق أرباح ضخمة لمصنعي الأسلحة الألمان".
 
(روسيا اليوم) 
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