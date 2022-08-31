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ضربة صاروخية "إسرائيلية" على مطار حلب "قبيل هبوط طائرة إيرانية"

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:36
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قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن "مصدر عسكري" إنه عند حوالي الساعة الـ12 من، مساء الأربعاء، تعرض مطار حلب الدولي لضربة صاروخية "إسرائيلية" أدت إلى "وقوع أضرار مادية بالمطار".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "أربعة صواريخ إسرائيلية استهدفت مدرج للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، ما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية".
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ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الضربة وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية في مطار حلب، حسبما أظهرت بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية.
 
(الحرة) 
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