جريح في سقوط طائرة صغيرة في أبو ظبي

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.وأكدت الهيئة في بيان اوردته "وكالة الصحافة الفرنسية" أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج من عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص وقد سقطت في منطقة خالية من الأفراد.نتجت من الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية.