Advertisement

عربي-دولي

تايوان تتعهّد بشنّ هجوم مضاد على الصين

Lebanon 24
31-08-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-986236-637975865300706805.jpg
Doc-P-986236-637975865300706805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب منها، أعلنت تايوان، أمس، إنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وشن هجوم مضاد إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، مثيرة بذلك احتمال اثارت اضطرابات داخلية في البر الصيني، غداة اطلاق الجيش التايواني أعيرة تحذيرية باتجاه مسيّرة صينية.
Advertisement
وأجرت بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة الشهر الماضي، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان، إن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحراً داخلياً" تابعاً لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط لين وين هوانغ، أمس، أنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي البالغ 12 ميلاً بحرياً، سيمارس الجيش الوطني الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد من دون استثناء".
من ناحيته، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع سون لي فانغ: "سنواصل الدفاع عن أمننا الوطني، متمسكين بشدة بالخط الفاصل، وسنبذل الغالي والنفيس لحماية منازلنا وأسرنا وسيادتنا".
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2022-08-31
17:30 | 2022-08-31
17:06 | 2022-08-31
16:59 | 2022-08-31
16:30 | 2022-08-31
16:00 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website