زيارة أُممية لمحطة زابورجيا لتفادي كارثة نووية

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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن بعثة الوكالة تسعى إلى تفادي حادث نووي في محطة زابورجيا الكهروذرية، بعد وصول البعثة إلى المنطقة.وقال غروسي للصحافيين في مدينة زابورجيا التي تبعد حوالي خمسين كلم عن المحطة: "إنها مهمة تسعى إلى تفادي حادث نووي وإلى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا".وكانت بعثة تفتيش من الوكالة وصلت إلى مدينة زابورجيا، الخاضعة للقوات الأوكرانية، وصلت إلى محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه، ويسيطر عليها الجيش الروسي منذ مارس.وتزامناً مع ذلك أعلنت سلطات منطقة زابورجيا الموالية لروسيا القبض على مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في المحطة. واتهمت السلطات الأوكرانية، أمس، روسيا بقصف مدينة إنيرغودار التي تقع فيها المحطة.