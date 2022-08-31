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مقاتلات إسرائيلية تستهدف مطاري دمشق وحلب.. و"تطارد" طائرات شحن إيرانية! (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2022 | 23:14
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استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء مطار حلب الذي سبق ووصلت إليه طائرة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري وسط أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، وفق ما أفادت "العربية".

 

في حين أفادت مصادر إسرائيلية أن الغارات استهدفت منع هبوط طائرتين إيرانيتين في حلب.

الان يحصل .قصف عدوان إسرائيلي على #حلب #سوريا pic.twitter.com/aUdVYGxVSw

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من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت مدرجاً للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية.

 

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق وريفها وأنها تمكنت من إسقاط عدد منها.

 

كما أوضحت الوكالة أن التصدي للصواريخ الإسرائيلية تمّ قرب طريق مطار دمشق الدولي وأوتوستراد دمشق درعا ومحيط مدينة الكسوة جنوب دمشق.

معلومات الاولية تشير الى ان العدوان الاسرائيلي تم من طائرات على شريط الساحل باتجاه المطار … https://t.co/5d3liCl87p pic.twitter.com/8wcjPmFrz1

 
 

وأكدت وسائل إعلام سورية في وقت لاحق قصف مطار حلب لكنها قالت إن الأضرار "اقتصرت على الماديات". وفي وقت لاحق، ترددت معلومات أن استهداف إسرائيل لمدرج المطار جاء قبيل هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية، لم تتمكن من الهبوط، لتتجه بعدها إلى مطار دمشق الذي تعرض محيطه بدوره لغارات صاروخية إسرائيلية.

 

وكانت سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت الخميس الماضي مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي طرطوس وحماة وسط البلاد وغربها.

(العربية)

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