الاشتباكات تعود الى البصرة.. والقوات الخاصة العراقية تتدخل

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اندلعت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة في محافظة البصرة جنوبي العراق، ليل الأربعاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".ووفقا لمصادرنا، انتشرت القوات الخاصة في البصرة، حيث سيطرت على الوضع الأمني في المحافظة بالكامل.وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، وقوات الأمن منتشرة".وحسب مصادر إعلامية عراقية، قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات البصرة، التي تأتي في أعقاب أعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد قتل خلالها العشرات.وعاد هدوء حذر إلى شوارع بغداد، الأربعاء، بعد اشتباكات بين مليشيات متناحرة في المنطقة الخضراء، بينما فرض حظر تجول في أنحاء المدينة بسبب العنف الذي اندلع الإثنين.