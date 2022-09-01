قرار فرنسي جديد بشأن منح التأشيرات للتونسيين

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أعلنت باريس وتونس عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك، صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما، إن قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر "بأثر فوري".وفي بيانهما، اتفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".