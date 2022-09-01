بايدن: لن نسمح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي

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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، على التزام أميركا بعدم السماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي.وأكد الرئيس الأميركي في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على أهمية إنهاء مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع القادمة.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء مع سعي طهران للحصول على ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تعارضه إسرائيل بشدة.