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بايدن: لن نسمح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
01-09-2022 | 00:30
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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، على التزام أميركا بعدم السماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي.

وأكد الرئيس الأميركي في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على أهمية إنهاء مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع القادمة.
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وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء مع سعي طهران للحصول على ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تعارضه إسرائيل بشدة.
من جهته، قال مكتب لابيد في بيانه الخاص بشأن اتصال الزعيمين إنهما "تحدثا بإسهاب عن المفاوضات بشأن إبرام اتفاق نووي والتزامهما المشترك بمنع تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي".
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