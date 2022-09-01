البنتاغون: الصين "أبرز منافس استراتيجي"

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قالت نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين هيكس، إنَّ الصين أصبحت المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة على المسرح العالمي، مشيرة إلى أنَّ واشنطن تستثمر حالياً في قدرات تجعل من الصعب على خصومها المحتملين تهديد قواتها.جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "داربا إلى الأمام" الذي تنظمه، في كولواردو، وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) التابعة لـ"البنتاجون".واعتبرت هيكس أنه لا يوجد نقص في التحديات الكبيرة التي تفكر فيها وزارة الدفاع الأميركية كل يوم، مضيفة: "إننا نواجه تحدياً متسارعا تشكله الصين، التي هي اليوم المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة على المسرح العالمي".