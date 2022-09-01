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عربي-دولي

البنتاغون: الصين "أبرز منافس استراتيجي"

Lebanon 24
01-09-2022 | 01:30
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قالت نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين هيكس، إنَّ الصين أصبحت المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة على المسرح العالمي، مشيرة إلى أنَّ واشنطن تستثمر حالياً في قدرات تجعل من الصعب على خصومها المحتملين تهديد قواتها.
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جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "داربا إلى الأمام" الذي تنظمه، في كولواردو، وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) التابعة لـ"البنتاجون".

واعتبرت هيكس أنه لا يوجد نقص في التحديات الكبيرة التي تفكر فيها وزارة الدفاع الأميركية كل يوم، مضيفة: "إننا نواجه تحدياً متسارعا تشكله الصين، التي هي اليوم المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة على المسرح العالمي".
وتابعت: "كما أننا نواجه في روسيا تهديداً حاداً للنظام الدولي، كما يتضح من حربها الوحشية المستمرة ضد أوكرانيا. ونواجه تهديدات إقليمية مستمرة، مثل تلك الصادرة عن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة"، وفق تعبيرها. 

وأشارت إلى أنَّ الولايات المتحدة تواجه أيضاً "تهديدات تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية، بما في ذلك الأوبئة مثل كورونا وتغير المناخ"، لافتة إلى أنَّ واشنطن تواجه هذه التحديات بالعديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية.
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