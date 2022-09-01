وفاة شخصين بالأرجنتين بالتهاب رئوي "غامض".. ماذا جرى؟

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أعلنت السلطات الأرجنتينية، أنّ شخصين لقيا حتفهما هذا الأسبوع في شمال غرب البلاد إثر إصابتهما بالتهاب رئوي حادّ "مجهول المصدر" حيّر الأطباء.وقالت وزارة الصحة في إقليم توكومان إنّ 6 أشخاص في الإجمال أصيبوا بهذا المرض، هم مريضة و5 من مقدّمي الرعاية الصحية يعملون جميعاً في نفس وحدة العناية المركّزة في مستشفى بالإقليم.وأضافت أنّ أحد هؤلاء المرضى توفي الاثنين والآخر الأربعاء، في حين أُدخل 3 المستشفى لتلقّي العلاج، بينما التزم المريض السادس الحجر المنزلي لأن حالته لا تستدعي دخول المستشفى.وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم لويس ميدينا رويز للصحفيين إنّ "هؤلاء المرضى يشتركون في أنّ لديهم حالة تنفسية حادّة مع التهاب رئوي ثنائي، وأعراضهم مشابهة جداً لأعراض كوفيد، لكن تمّ استبعاد" فرضية إصابتهم بكورونا.وأضاف أنّ المصابين الستّة خضعوا لعدد كبير من الاختبارات أتت نتائجها كلها سلبية، مشيراً إلى أنّ من بين هذه الفحوصات "كوفيد، الرشح، الإنفلونزا بنوعيها (+أ+) و(+ب+)، فيروس هانتا (عدوى تنتقل عن طريق القوارض)، و25 جرثومة أخرى".