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عربي-دولي

البحرية السعودية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في خليج عمان

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:30
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نفّذت قوة الواجب المختلطة (CTF 150) التي تقودها حاليًا القوات البحرية الملكية السعودية، عملية اعتراض وتفتيش لزورق في خليج عمان من خلال السفينة الاميركية "جلن هاريس"، انتهت بضبط ومصادرة 3330 كجم من مادة الحشيش والهيروين المخدرة تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.
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