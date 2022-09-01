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عربي-دولي

كيربي يلمح: إيران تخلت عن بعض مطالبها في محادثات النووي

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:30
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فيما تقترب المحادثات النووية الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى مرحلة الحسم بانتظار الرد الإيراني على الرد الأميركي، أبدى منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إشارات متفائلة وإن بحذر.
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فقد أشار كيربي في حديث للصحفيين، أن المتفاوضين باتوا أقرب الآن مما كانوا عليه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، مضيفاً أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى استعداد إيران للتخلي عن بعض مطالبها التي لم تكن مرتبطة بالاتفاق على الإطلاق"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
 
كما أردف قائلا: "ما زلنا نأمل في أن نتمكن من إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران".

إلى ذلك، قال تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان من موسكو بأن بلاده تطلب ضمانات أقوى، إنه لم يسمع تلك التصريحات.
 
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